Экс-главе партии ОГП Анатолию Лебедько дали 30 суток/ Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Анатолию Лебедько 30 суток, - говорится в сообщении в facebook-аккаунте ОГП.

Как сообщалось, Лебедько, в числе прочих, был задержан 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где началось рассмотрение так называемого «дела студентов». По этому делу проходят 12 человек: 10 студентов разных столичных вузов, преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и член основного состава КС, помощник Тихановской Алана Гебремариам. Они были задержаны 12 ноября прошлого года за участие в акциях протеста. Филатченкова была одной из участников видеообращения преподавателей БГУИР против насилия, принимала участие в забастовке, сообщает interfax.by.

Фигурантов обвиняют в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшим нарушение работы учреждений и транспорта. Все они признаны правозащитниками политзаключенными.

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