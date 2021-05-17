До конца года производство «Спутника V» полностью локализуют в Беларуси.

«Белмедпрепараты» сейчас участвуют в реализации трех проектов, которые так или иначе связаны с разработкой вакцин.

- Первый - по частичной локализации производства «Спутника V», так называемый розлив, - рассказал в эфире телеканала СТВ гендиректор «Белмедпрепаратов» Сергей Беляев. Он отметил, что на выходе потребитель получает полный аналог российской вакцины «Спутник V». Гендиректор подчеркнул: процесс контроля качества этой вакцины проходит именно в институте - разработчике вакцины - институте имени Гамалеи.

- И как только нам подтверждают, что данная вакцина соответствует нормативному документу, разработанному институтом Гамалеи, она идет в реализацию нашим потребителям, - отметил Сергей Беляев.

Еще один проект, который должен быть реализован до конца года, это полная локализация вакцины «Спутник V» на площадке «Белмедпрепаратов».

- Это будет полностью воспроизведенный по технологии института Гамалеи вакцинный препарат «Спутник V», который также по показателям качества будет контролировать этот институт, - добавил Сергей Беляев.

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