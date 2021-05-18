В Минске с 18 мая заработает еще один пункт вакцинации от коронавируса для всех желающих. Фото: телеграм-канал Минздрава

В Минске со вторника,18 мая, заработает еще один пункт вакцинации от коронавируса для всех желающих. Он будет организован на форуме «Здравоохранение Беларуси – 2021». Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Министерства здравоохранения.

В ведомстве вакцинацию от COVID-19 назвали нововведением форму и уточнили, что она будет организована в специальном медицинском модуле. Прививать будут вакциной «Спутник V» белорусского разлива.

- Процедура займет менее часа. Она будет состоять из предварительного осмотра врачом, подготовки препарата (размораживание), введения вакцины, а также наблюдения за состояния вакцинированного в течение 30 минут после того, как ему сделали прививку, - говорится в сообщении Минздрава.

Форум «Здравоохранение Беларуси – 2021» ежегодно организуется Министерством здравоохранения совместно с выставочной компанией ЗАО «Техника и коммуникации» (T&С). Он состоит из экспозиции и деловой программы. В павильоне на проспекте Победителей, 20/2 он будет работать 18, 19 и 20 мая – с 10 до 18 часов, а 21 мая – с 10 до 14 часов. Планируется, что пункт вакцинации будет работать по такому же расписанию.

- Для того, чтобы попасть на форум, нужно будет купить билет в кассе. Что касается пункта вакцинации, то вход туда будет свободным, - рассказали организаторы порталу tut.by.

Напомним, что 8 мая, в субботу, центр вакцинации против коронавируса для всех желающих заработал в ТЦ «Экспобел». Но вскоре стало известно о том, что уже с 19 мая он прекращает свою работу.

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