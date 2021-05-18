Ученые рассказали, насколько велик риск заразиться COVID-19 на приеме у стоматолога

К стоматологу можно ходить спокойно - ковидом там заразиться практически невозможно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Университете Огайо (США) провели исследование, посвященное рискам заразиться ковидом при посещении стоматолога. Необходимость в таком исследовании возникла потому, что многие люди опасались попадания вируса в воздух при сверлении зубов инфицированных пациентов.

Исследователи успокоили: риска заразиться COVID-19 при посещении стоматолога практически нет, сообщает портал БелНовости. Оценивая эту вероятность, ученые использовали формулировку «экстремально низкая».

Во время исследования анализировались образцы воздуха, взятые в стоматологическом кабинете в то время, как там лечили зубы пациентам. Оказалось, что в аэрозоли, попадающей в воздух во время лечения зубов, частиц вируса обнаружено не было даже в тех случаях, когда лечение проходили бессимптомные носители SARS-CoV-2.

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