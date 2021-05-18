11 и 12 суток: прошли первые суды над велосипедистами, задержанными на Цнянском водохранилище

Прошли первые суды над велосипедистами, задержанными на Цнянском водохранилище. Фото: spring.org

В понедельник, 17 мая, прошли первые суды над велосипедистами, которых задержали в воскресенье, 16 мая, на Цнянском водохранилище. Всего было задержано 10 человек.

В понедельник, 17 мая, стало известно о том, что всех задержанных велосипедистов обвиняют в том, что они «принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии, путем выкрикивания лозунга «Жыве Беларусь». На всех велосипедистов были составлены протоколы по статье 24.23 КоАП. Об этом сообщают правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

Судья Советского суда Сергей Шатило 17 мая рассмотрел дела 20-летнего Бахтияра Муратова и 18-летнего Романа Лапича.

Свою вину молодые люди не признали. По словам Лапича, к ним сначала приехал один бус. Сотрудники милиции задержали парня в майке. Остальные же спросили у сотрудников ОМОНа, могут ли остаться. Им разрешили, после чего ОМОН уехал. Через 20 минут они вернулись снова, осмотрели сумки и записали данные велосипедистов. После этого приехали бусы и всех задержали. Муратов также подтвердил, что не было никакой символики, а лозунгов они не выкрикивали.

Судья Сергей Шатило назначил Бахтияру Муратову 11 суток административного ареста, а Роману Лапичу – 12 суток. Их велосипеды также были арестованы.

Суды ожидаются и над остальными велосипедистами.

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