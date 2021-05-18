Замглавы Минздрава Тарасенко рассказал о себестоимости вакцины «Спутник V» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель главы Министерства здравоохранения Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ рассказал о себестоимости вакцины «Спутник V».

- Ориентировочно 52 рубля. Меня может поправить коллега, но сама вакцина 52 два. Это два компонента. Мы можем умножать на население пять с половиной миллионов, которое планируем привить уже до конца 2021 года, и получится вся сумма. Это себестоимость вакцины, не включая расходных материалов, - отметил замминистра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Он также сообщил об эффективности вакцины «Спутник V» и стоимости вакцины Pfizer.

- Один из немаловажных признаков, по которым покупалась вакцина, это ее ценовой фактор. Вакцина Pfizer изначально предлагалась по стоимости около 80 долларов. Думаю, что не каждый из нас смог отдать бы такую сумму за вакцину. Что касается государства, то это были бы определенные расходы, - заявил Тарасенко.

По словам заместителя министра здравоохранения, вакцина «Спутник V» смогла доказать свою состоятельность, а осложнений, «о которых так много говорят, особенно в интернете», в Беларуси и России зарегистрировано не было.

- «Спутник V» - нормальная вакцина, 92% эффективность. Это значит, что из 100 привитых 92 не заболеют. А восемь человек, если и заболеют, то перенесут в легкой форме, - сказал Тарасенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске с 18 мая заработает еще один пункт вакцинации от коронавируса для всех желающих.

Прививать будут вакциной «Спутник V» белорусского разлива. (подробности)

«Дальше - в свою поликлинику»: как мы сделали прививку от коронавируса в пункте вакцинации в «Экспобеле».

И узнали, навсегда ли закрывают возможность привиться в торговом центре. (подробности)