Составлен рейтинг лучших европейских стран для жизни пенсионеров. Беларусь признали худшей

Беларусь признали худшей страной для пенсионеров в Европе. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Эксперты компании Blacktower Group проанализировали уровень жизни пенсионеров в 37 европейских странах. Исследование проводилось по пяти основным параметрам. Эксперты рассматривали уровень преступности в каждой стране, стоимость жизни и жилья в частности, продолжительность жизни и процент населения старше 65 лет.

Беларусь оказалась на последнем месте в этом списке, пишет БелНовости. Эксперты Blacktower Group определили, что в Беларуси самый высокий уровень преступности, а продолжительность жизни – одна из самых низких. Страна заняла последнее, 37-е место.

Лидер рейтинга – Финляндия, она опередила все страны по всем показателям. За ней следуют Испания и Словения.

Россия и Украина ненамного опередили в этой таблице Беларусь. Россия занимает 34 позицию, Украина – 35-ю.

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