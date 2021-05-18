Бывший начальник Костюковичского РОВД Давидович стал начальником Могилевского РОВД. Фото: mogilev.mvd.gov.by

В Могилевском РОВД – новый начальник. Им стал полковник милиции Игорь Давидович, который ранее являлся начальников Костюковичского РОВД. Информация об этом была опубликована на сайте УВД Могилевского облисполкома.

В понедельник, 17 мая, начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Щербачена представил Давидовича личному составу.

Игорь Давидович окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, служил в армии. В 1999 году он поступил на службу в органы внутренних дел. Давидович служил в различных подразделениях уголовного розыска, в том числе и в руководящих должностях. С 2017 года до мая 2021 года Давидович возглавлял Костюковичский РОВД.

Он имеет награды, в числе которых медаль «За безупречную службу» III и II степеней.

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