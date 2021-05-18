МИД Литвы: Обвинения Минска – это лишь попытки оправдать собственные действия

В МИД Литвы отреагировали на заявления Минска о том, что есть данные о геноциде белорусов со стороны действовавшего в Литве батальона SS. Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Литвы отреагировали на заявления Минска о том, что есть данные о геноциде белорусов со стороны действовавшего в Литве батальона SS. Об этом сообщает издание DELFI.

- В последнее время заявления со стороны представителей белорусского режима уже не удивляют. Это лишь жалка попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать государственный переворот в Беларуси и тому подобное. Этим пытаются отвлечь внимание от нарушения прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение литовско-белорусских отношений и попытаться оправдать собственные решения во внутренней политике, - заявили в МИД Литвы.

Напомним, что генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что были установлены сведения «о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов». Он также отметил, что в первую очередь речь идет «о литовских батальонах СС, Армии Крайовой».

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