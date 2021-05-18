Самолет, на котором доставят 300 тысяч доз китайской вакцины, вылетел из Пекина в Беларусь. Фото: сайт посольства Беларуси в Китае

Самолет, на котором доставят 300 тысяч доз китайской вакцины, вылетел утром 18 мая, во вторник, из Пекина в Беларусь. Он прибудет в страну уже сегодня. Об этом сообщили на сайте посольства Беларуси в Китае.

- Объем предоставленной Китаем безвозмездной помощи – 300 тысяч доз вакцины. Доставка осуществляется самолетом Министерства обороны Беларуси при участии МЧС. Благодаря слаженной работе МИД Китая и Беларуси, посольств двух стран, Минздрава Беларуси, Государственного агентства КНР по международному развитию и сотрудничеству, корпорации «Синофарм» и других ведомств было обеспечено формирование партии вакцины, - написано в сообщении на сайте посольства.

Самолет, на котором доставят 300 тысяч доз китайской вакцины, вылетел из Пекина в Беларусь. Фото: сайт посольства Беларуси в Китае

Самолет, на котором доставят 300 тысяч доз китайской вакцины, вылетел из Пекина в Беларусь. Фото: сайт посольства Беларуси в Китае

Вместе с вакциной китайская сторона передала 300 800 шприцев. В белорусском посольстве отметили, что вакцина корпорации «Синофарм» смогла уже доказать свою эффективность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Защитит от всех коронавирусов сразу: американские ученые заявили о создании универсальной вакцины.

Изобретение уже проверили на мышах и макаках. (подробности)

Замглавы Минздрава Тарасенко рассказал о себестоимости вакцины «Спутник V».

Он также добавил, что вакцина «Спутник V» смогла доказать свою состоятельность. (подробности)

До конца года производство «Спутника V» полностью локализуют в Беларуси.

Заявляется, что это будет полностью воспроизведенный по технологии российского института Гамалеи препарат. (подробности)