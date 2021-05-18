Медики рассказали, что поможет повысить количество антител к коронавирусу - и это не лекарства!

Занятия спортом по полчаса в день помогут увеличить количество антител к ковиду и снизить риск смерти. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Медики определили способ повысить эффективность вакцины против COVID-19 на 50 процентов. Это не биодобавка и не лекарственное средство. Сотрудники Каледонского университета в шотландском Глазго установили, что регулярные физические нагрузки повышают эффективность вакцинации и помогают снизить риск летального исхода при заболевании коронавирусом. Об этом пишет Центральная Служба Новостей со ссылкой на портал Springer Link.

На тему влияния активного образа жизни на восприимчивость к ковиду проведено шесть научных исследований, результаты которых проанализировали и обобщили в Глазго. Оказалось, что физические нагрузки способствуют повышению уровня иммуноглобулина IgA. Повышенное его содержание помогает защититься от вируса. Если же человек уже заболел, активный образ жизни снижает риск летального исхода на 37 процентов.

Для укрепления иммунитета и повышения количества антител достаточно 30 минут любой физической активности в день, уточняет издание.

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