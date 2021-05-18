Главный тренер сборной Беларуси по биатлону – об отмене этапа Кубка мира в Раубичах: «Это беспредел и чисто политический заказ»

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону высказался об отмене этапа Кубка мира в Раубичах. Фото: biathlon.biathlon.by
Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс в эфире телеканала «Беларусь 1» высказался об отмене этапа Кубка мира в Раубичах.
- Это настоящий беспредел. Ведь по каким-то надуманным там причинам. «В связи с обстановкой в стране». Да какая обстановка в стране? Вы возьмите, приедьте и посмотрите сами на обстановку в стране. Вы все увидите. Это же какой-то чисто политический заказ, - возмутил Альберс.
Он также задался вопросом о том, где намерены проводить этап Кубка мира по биатлону.
- Где будут проводить? В Контиолахти и Остерсунде? В одном месте придет три зрителя, в другом – пять. И это, к слову, если российские болельщики приедут. Для кого проводят? – сказал Альберс.
Напомним, что 16 мая стало известно о том, что этап Кубка мира по биатлону в Раубичах, проведение которого была запланировано на 2022 год, не состоится.
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