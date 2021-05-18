В МВД объяснили, как журналистам освещать мероприятия, чтобы не нарушить закон

В МВД объяснили, как журналистам вести себя на массовых мероприятиях. Фото: кадр из видео СТВ.

Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Юрий Назаренко в эфире телеканала СТВ объяснил, как журналисты должны вести себя, работая на массовых мероприятиях. Замминистра подчеркнул, что журналисты должны выполнять исключительно функции по освещению событий.

-Что касается журналистов, которые присутствуют на массовом мероприятии, на них распространяется в полной мере требование по соблюдению общественного порядка наравне с иными участниками и организаторами мероприятий. Им устанавливается запрет выполнять организационные и распорядительные функции. Журналист должен лишь фиксировать и освещать события, - сказал заместитель министра.

Юрий Назаренко рассказал также о том, какие массовые мероприятия запрещено освещать в режиме реального времени.

-Запрещается освещение в средствах массовой информации, в сети Интернет в режиме реального времени массовых мероприятий, которые проводятся с нарушением установленного порядка, - отметил он.

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