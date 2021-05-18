В офис портала tut.by 18 мая пришли силовики. Фото: "Наша нiва"

В офис портала tut.by во вторник, 18 мая, пришли силовики. По информации телеграм-канала onliner, сотрудники ДФР пришли и к журналистам портала tut.by домой.

На сайте портала tut.by появилась информация о том, что сотрудники Департамента финансовых расследований пришли к редакторам портала, в числе которых и Марина Золотова.

На звонки не отвечают сотрудники редакции, которые находились в офисе.

Чуть позже стало известно о том, что сотрудники Департамента финансовых расследований пришли в офис компании Hoster.by.

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