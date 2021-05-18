Политолог Александр Федута заявил, что признает себя участником заговора. Фото:

Политолог Александр Федута, заявил, что признает себя участником заговора. Об этом он написал в одном из писем в газету «Народная воля».

- Я регулярно вижу самого себя в телевизоре. По этой причине хотел бы сообщить, что я действительно признаю себя участником заговора. Да, я действительно даю показания. Меня не пытают, не мучают, не терзают. Мне оказывается вся необходимая медицинская помощь. С этой точки зрения все достаточно благополучно, - написал Федута.

Напомним, что политолог Александр Федута был задержан в Москве 12 апреля. Его вместе с адвокатом Юрием Зенковичем, Григорием Костусевым, Игорем Макаром и другими обвинили в подготовке государственного переворота в Беларуси.

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