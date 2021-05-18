В Логойском районе пенсионер ремонтировал крышу, упал и разбился насмерть

Мужчина ремонтировал крышу дачного домика, упал и погиб. Фото : Следственный комитет.

В Логойском районе погиб пенсионер. Трагедия произошла 17 мая в одном из садоводческих товариществ, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина ремонтировал крышу своего дачного домика. Он находился на высоте коло двух метров и упал со строительных лесов. Мужчина получил смертельные травмы. Погибший – 68-летний минчанин, вместе с женой он постоянно жил на даче в Логойском районе.

РОСК проводит проверку по факту гибели пенсионера, устанавливаются обстоятельства происшествия. Следователем проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказали в СК.

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Следственный комитет напомнил правила безопасности при проведении работ на высоте.

-при выполнении работ на высоте необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние вещи;

-до начала работ проверьте устройчивость строительных лесов и убедитесь, что они правильно закреплены;

-работы на высоте свыше 1,8 метра нужно производить с применением страховочных систем.