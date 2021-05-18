Лукашенко: «Мы должны закрепить за Советом безопасности новые и жизненно важные функции»

Александр Лукашенко проводит заседание Совета безопасности, на котором обсуждается повышение роли Совбеза в жизни государства. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 18 мая, проводит заседание Совета безопасности, на котором обсуждается повышение роли Совбеза в жизни государства. Об этом сообщает БелТА.

По словам президента, роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с рисками и современными угрозами.

- И тем, кто пытается рефлексировать сегодня в сетях и мессенджерах по поводу нового декрета и совсем не владеет вопросом, я попытаюсь объяснить. Совет безопасности – это не одни силовики, как тут некоторые пытаются приписать. Среди постоянных членов Совбеза половина должностных лиц – гражданские люди: руководители правительства, обеих палат парламента и Администрации президента. А если мы возьмем полный состав Совета Безопасности – это же вообще две трети гражданский людей, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что важнейшей задачей Совета безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, которые связаны с национальной безопасностью.

- Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии США, в «несостоявшееся государство», мы обязаны закрепить за Советом безопасности новые конкретные и жизненно важные функции. Подобное расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасности работы государства и каждого человека, - подчеркнул Лукашенко.

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