Комитет госконтроля: В отношении должностных лиц портала tut.by было возбуждено уголовное дело

В КГК рассказали, что в отношении должностных лиц портала tut.by было возбуждено уголовное дело. Фото:

В Комитете государственного контроля сообщили, что 18 мая, во вторник, в отношении должностных лиц портала tut.by было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 243 УК - Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- В 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» был получен статус резидента Парка высоких технологий. По информации Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано госучреждение «Администрация Парка высоких технологий». На основании предоставленных ДФР сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ во вторник, 18 мая 2021 года, было принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, которые предоставляются в соответствии с Декретом президента от 22 сентября 2005 года № 12 «О Парке высоких технологий», - написано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в результате необоснованного использования «ТУТ БАЙ МЕДИА» господдержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Органами финансовых расследований КГК проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, которые были причастны к противоправной деятельности.

Стало известно, что обыск проходит у корреспондента tut.bу Елены Толкачевой. С постановлением к журналистке раздела «Деньги и власть» пришли два сотрудника Департамента финансового контроля КГК, сообщает телеграм-канал Onliner.

С Еленой в квартире находится адвокат Минской коллегии адвокатов Татьяна Курадовец. Соседей Елены понятыми не пустили. Как сообщает портал, постановление о проведении обыска утверждено заместителем директора ДФР КГК полковником финансовой милиции Прокопуком. Санкционировано Генпрокурором Шведом".

Собщается, что в производстве ДФР КГК находится уголовное дело по подозрению Чекиной Л.Ю. за совершения преступления по ч.6 ст. 16 , ч. 2 ст. 242 УК "Уклонение от уплаты налогов".

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ООО „Тут Бай Медиа“ Чекина Л. Ю., действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц, уклонились от уплаты НДС за 2020 год в особо крупном размере".

Напомним, что 18 мая в офис портала tut.by, а также к журналистам и редакторам домой, пришли силовики.

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