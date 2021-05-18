Домен портала TUT.BY заблокирован.
Утром 18 мая в офис портада TUT.BY пришли силовики. Чуть позже стало известно, что в отношении должностных лиц ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».
Кроме этого, по сообщению соучредителя портала TUT.BY Кирилла Волошина, домен портала заблокировали. Пользователи сообщают, что постепенно сайт перестает открываться у назных провайдеров.
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