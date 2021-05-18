В Брестском районе спасатели построили для аистов новое гнездо

Вот такое гнездо устроили аистятам спасатели. Фото: zarya.by.

В Брестском районе спасателям пришлось проводить не совсем обычную операцию – восстанавливать аистиное гнездо. Историю рассказывает zarya.by.

Помощь спасателей потребовалась птицам в деревне Несвило. Там после сильного ветра жители увидели, что со столба ЛЭП упало аистиное гнездо. Линия давно уже не эксплуатируется, опора сгнила, поэтому и не удержалась под сильным порывом ветра.

Спасатели соорудили для аистят новый дом и установили его неподалеку от прежнего места с помощью коленчатого подъема, пишет издание.

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