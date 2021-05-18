«В материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL»: Мининформ объяснил причины блокировки домена портала TUT.BY

- На основании уведомления Генпрокуратуры Мининформ Беларуси принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, - сообщает Мининформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Домен портала TUT.BY заблокирован. Об этом сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин

Комитет госконтроля: В отношении должностных лиц портала tut.by было возбуждено уголовное дело. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 243 УК – Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере

В офис портала tut.by 18 мая пришли силовики. К нескольким журналистам портала tut.by силовики пришли домой

TUT.BY официально лишили статуса СМИ: как теперь будет работать портал.

Ранее он получил четыре предупреждения из-за опубликованных материалов. (подробности)

В Минске 27 марта задержали редакторов tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину.

Редакторы находились в районе площади Бангалор, в одном из заведений общепита. (подробности)

Журналистку tut.by Любовь Касперович осудили на 15 суток ареста.

Ее признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии. (подробности)