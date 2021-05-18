Не выходят на связь журналисты, которые поехали к офису TUT.BY

У журналиста Александра Чернухо выключен телефон. Фото: из личного архива

С 11 часов утра перестал выходить на связь журналист портала Onliner Александр Чернухо, который поехал к офису TUT.BY для освещения с места событий. Его телефон недоступен. Где он и что с ним в данный момент, неизвестно, сообщает Onliner.

Есть информация, что также перестали выходить на связь фотограф TUT.BY и "Нашей нивы" Дарья Бурякина и журналист Артем Майоров из издания "Белорусы и рынок", а также журналист Алена Довнар. Они тоже прибыли к офису TUT.BY. Об этом сообщается в Telegram-канале TUT.BY.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что информации о задержании журналистов у офиса TUT.BY, у них не имеется.

В 12.31 в телеграм-канале "Списки задержанных" появились имена Александра Чернухо и Дарьи Даниловой, СЕО IT-компании Rocket Data.

Напомним, сегодня в офис TUT.BY пришли силовики, домен сайта заблокирован. Также силовики пришли к редакторам портала, в том числе к Марине Золотовой.

КГК позднее сообщил, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РБ "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".