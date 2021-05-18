Путин сказал, когда пустят в оборот четвертую российскую вакцину от коронавируса

Путин заявил, что в России скоро запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса. Фотоколлаж: Kremlin.ru / Минздрав России
О том, что Россия в скором времени готова пустить в оборот четвертую вакцину от коронавируса заявил Владимир Путин, транслируют «РИА Новости».
- Скоро будет запущена в оборот четвертая (вакцина - Прим.), набирает темп и вакцинация, - сказал он об актуальной ситуацией с коронавирусной инфекцией в России.
Еще Путин заметил, что в стране смогли в сжатые сроки создать три отечественных препарата против коронавируса. Но и добавил, что российские специалисты настроены на партнерство с иностранными компаниями.
- Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией, - пояснил Путин.
Напомним, на территории России зарегистрированы три вакцины против «ковида»: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». А не так давно глава Центра имени Гамалеи российского Минздрава сообщал о разработке вакцины от коронавируса в виде назального спрея.
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