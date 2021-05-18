Лукашенко объяснил смысл декрета о переходе его полномочий Совбезу: «Только при одном случае»

Лукашенко объяснил смысл декрета о переходе его полномочий Совбезу. Фото: пресс-служба президента

На заседании Совета безопасности Беларуси, которое проходит 18 мая во Дворце Независимости в Минске, Александр Лукашенко рассказал, почему подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» и о ситуации, при которой его можно будет отменить. Напомним, по новому декрету, в случае гибели президента его полномочия переходят Совету безопасности.

- Декрет касается одного случая или момента в истории нашей страны. Если, не дай Бог, это произойдет. Вы знаете, какой это случай. Только одного, - говорит Лукашенко на видео, распространенном ТГ-каналом «Пул первого». - И представьте эту ситуацию, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Нетрудно спрогнозировать - я ее хорошо прогнозирую.

Членам Совета безопасности Лукашенко объяснил: на этот период будет действовать декрет: - Естественно, когда изберут нового президента, отпадет необходимость в подобном декрете - он будет отменен.

Лукашенко продолжил, говоря о смысле, который он вкладывал в декрет:

- Для того, чтобы вы, сидящие здесь, и те миллионы, которых нет здесь, но поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу. Мы все люди, и у каждого есть дети, внуки. И наши недруги должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится.

Лукашенко эмоционально подытожил:

- Это только при одном случае - при покушении и гибели президента. Только!