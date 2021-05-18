Упали в канал ночью, а нашли только утром: в Лельчицком районе в машине погибли парень с девушкой

Машина опрокинулась на крышу в наполненный водой мелиоративный канал. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Трагедия произошла ночью на 17 мая на территории Лельчицкого района, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

В промежуток времени около 20.30 - 21.35 часов водитель «ГАЗ 3110», проезжая по грунтовой дороге не справился с управлением и машина опрокинулась в мелиоративный канал. Смертельное ДТП произошло на одиннадцатом километре трассы направлением Боровок - Тартак - Руднище.

Упавшую в канал машину обнаружили только утром. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

«Волга» с автодороги выехала на левую по ходу движения обочину, в кювете перевернулась и упала в мелиоративный канал прямо на крышу - у людей не было шанса выжить.

Машину в наполненном водой мелиоративном канале обнаружили только на утром. Около 08.10 очевидцы позвонили в ГАИ и сообщили об аварии.

Машину достали из канала и обнаружили в ней трупы 24-летнего парня и 19-летней девушки. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

- В извлеченной из канала легковушке обнаружили трупы 24-летнего парня и 19-летней девушки, - прокомментировали в УВД.

По факту аварии ведется проверка.

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