Пропавшего в Беларуси футболиста из Нигерии нашли в Польше

Зади Чукву Еммануела задержали в Тересполе. Фото: телеграм-канал "Разыскивает милиция"

Милиция сообщила о том, что пропавший в Бресте футболист из Нигерии был найден. Подробности сообщил официальны телеграм-канал «Разыскивает милиция».

Ранее «Комсомолка» писала о пропаже футболиста Зади Чукву Еммануела. 20-летний спортсмен пропал 7 мая, после футбольных сборов он не вернулся в гостиницу.

- Правоохранители смогли установить местонахождение гражданина Нигерии. Есть подтвержденная информация о том, что молодого человека задержали в польском городе Тересполь, - прокомментировали в пресс-службе.

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