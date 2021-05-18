В Кремле подтвердили подготовку к новой встрече Путина и Лукашенко и рассказали, о чем пойдет речь

В Кремле подтвердили подготовку к новой встрече Путина и Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко готовятся провести в Москве в конце мая. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на встрече будут обсуждать дальнейшее развитие интеграции.

- Не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится, правительство работает по исполнению ранее данных поручений главами государств по результатам предыдущего общения, - цитирует tass.ru Пескова, который 18 мая ответил на вопросы журналистов.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались 22 апреля - тоже в Москве. Затем проанонсировали еще одну рабочую встречу - тогда речь шла о том, что она запланирована на лето. Это будет уже пятая встреча с начала 2021 года Путина и Лукашенко. Ее участники планировали «окончательно подготовить документы и на Высшем государственном совете Союзного государства подписать их.