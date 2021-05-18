Фотофакт: в Минске снова выстроилась очередь из желающих привиться от коронавируса

В Минске выстроилась очередь из желающих привиться от коронавируса Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На выставке «Здравоохранение Беларуси-2021», которая начала работу 18 мая, организована вакцинация всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием «Спутник V», сообщил Минздрав Беларуси. К пункту вакцинации уже выросли огромные очереди - как это было недавно в торговом центре «Экспобел». Напомним, после возросшего ажиотажа там сначала ввели предварительную запись, а затем и вовсе прекратили вакцинацию, объяснив это тем, что процедура «требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях».

В Минске выстроилась очередь из желающих привиться от коронавируса Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Судя по фото, днем 18 мая очередь к павильону по пр. Победителей стояла даже на улице - прививку ждали несколько десятков человек.

В Минске выстроилась очередь из желающих привиться от коронавируса Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Во время форума о ходе вакцинации рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич:

- Мы сейчас должны удовлетворить все записи, которые есть в поликлиниках, с упором на пожилое население.

В Минске выстроилась очередь из желающих привиться от коронавируса Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По словам Пиневича, которого цитирует ТГ-канал Минздрава, «вторым этапом, возможно» будет возвращение «к выставочным центрам и другим местам», где медики смогут вакцинировать все возрастные группы.