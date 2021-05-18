Руководство «Нафтана» прокомментировало слух о прекращении поставок нефти из России

На Нафтане заявляют, что загрузка производств и работа ведутся в штатном режиме. Фото: «Вестник Нафтана».

О том, что крупные нефтяные компании перестали с начала мая поставлять нефть на белорусский «Нафтан», сообщило днем ранее информагентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные.

На предприятии опровергли эту информацию. Так корпоративное издание «Вестник Нафтана» заявило, что загрузка «Нафтана», как и выпуск продукции идут в штатном режиме.

- Загрузка завода и выпуск продукции идут в штатном режиме в соответствии с бизнес-планом. Обеспечение сырьем осуществляется по утвержденному графику, - прокомментировали на предприятии.

А также привели официальные данные о переработанных на заводе более 300 тысячах тонн нефти за первые две недели мая.

Еще уточняется о завершающем этапе строительно-монтажных работ на основной установке замедленного коксования со сроками реализации в мае. И о намерениях к концу 2021-го года ввести в эксплуатацию комплекс замедленного коксования.

- Это позволит повысить эффективность работы завода по выпуску светлых нефтепродуктов и существенно снизить негативное воздействие производства на окружающую среду, - подчеркнули на предприятии.

Перечислили на «Нафтане» и другие ведущиеся на данный момент на производстве работы: реконструкцию установок комплекса «Гидрокрекинг», капремонт ряда цехов на заводе «Полимир».

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