«Полонез», «Смерч», «Ураган». В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск. Фото: Минобороны

Министерство обороны Беларуси сообщило днем 18 мая о начале внезапной проверки боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил.

- К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган», - говорится в сообщении Минобороны.

Там уточнили, что всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. Где проводятся мероприятия, пока не уточняется.

Завершится проверка, под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС генерал-майора Геннадия Козловского, контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.

После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач, добавили в военном ведомстве.

Напомним, глава Совбеза Беларуси рассказал про НАТО у границ: 10 боевых самолетов находятся в постоянной готовности. По словам Вольфовича, время, в течение которого могут быть применены силы НАТО, - около 6 часов и даже меньше.