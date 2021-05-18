Назван способ предотвращения смерти от коронавируса

Физические нагрузки около 5 часов в неделю помогают не заболеть ковидом в тяжелой форме. Фото: pixabay.com.

Канадские ученые пришли к выводу о том, что физическая активность помогает предотвратить смерть от коронавируса. Данные исследования опубликованы на сайте научного портала Medical Xpress. Так, по мнению ученых коронавирус в легкой форме переносится теми, кто уделяет время физическим нагрузкам.

Чтобы прийти к таким выводам исследователи протестировали состояние здоровья и уровень активности более 2,7 тысячи добровольцев в возрасте от 49 до 80 лет.

Выяснилось, что люди с высоким уровнем физической подготовки реже других сталкивались с тяжелой формой коронавируса и наоборот. Также от COVID-19 реже умирали пациенты, занимавшиеся легкими упражнениями до попадания в больницу.

При этом подчеркивается, что здоровье укрепляют именно интенсивные тренировки. Нагрузка в которых должна быть соразмерна ресурсу организма, то есть быть такой, чтобы организм с ней справлялся. Иначе может быть вызван так называемый физический стресс, что приведет к снижению иммунитета.

Ученые считают, что спорту необходимо уделять около 5 часов в неделю. Ранее и ВОЗ увеличил «лимит» необходимых физнагрузок в два раза - до 300 минут в неделю.

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