Глава Совбеза Беларуси про НАТО у границ: 10 боевых самолетов находятся в постоянной готовности

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск. Фото: Минобороны

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказал о том, что обсуждали на заседании Совбеза у Александра Лукашенко. При обсуждении обстановки у границ Беларуси пришли к выводу, что она «постоянно вызывает напряжение, нагнетается». Такой вывод сделали, исходя из того, что на территории сопредельных государств проводятся оперативная и боевая подготовки «под эгидой США, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств». Напомним, после заседания стало известно, что в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск.

- Только за последнюю неделю отмечены 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси, - цитирует Госсекретаря Совбеза БелТА. Он отметил, что «не настораживать нас это не может».

Вольфович заявил, что в Польше «на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, ее прохода». И конкретизировал:

- Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства.

Глава Совбеза дал раскладку по силам НАТО в Польше, Литве и Латвии, уточнив, что «время, в течение которого могут быть применены эти силы, - порядка 6 часов».

- И даже меньше, учитывая батальонную тактическую группу, которая находится в Литве.

10 боевых самолетов находятся в постоянной готовности к вылету и применению, добавил Вольфович.

Он рассказал о мерах реагирования: они связаны, в частности, с охраной и усилением госграницы, работой в пунктах пропуска, усилением боевого дежурства по противовоздушной обороне.

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