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Общество18 мая 2021 15:12

На балконе залез на столик у открытого окна и выпал: 3-летний мальчик упал с четвертого этажа, он в тяжелом состоянии

Несчастный случай произошел в Светлогорске в многодетной семье - дети остались одни дома в момент происшествия
Надежда БУТОВИЧ
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Ребенок выпал из окна на балконе, когда остался один дома со старшими несовершеннолетними сестрами.

Ребенок выпал из окна на балконе, когда остался один дома со старшими несовершеннолетними сестрами.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

О несчастном случае, который произошел в Светлогорске с 3-летним ребенком, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном телеграм-канале.

Ребенок выпал с балкона квартиры на четвертом этаже. Это произошло во вторник, 17 мая, вечером. Известно, что дома в момент трагедии находилось трое несовершеннолетних детей: 8- и 5-летние девочки и 3-летний мальчик. Отец детей в этот момент вышел в магазин. А мама находилась с 2-летним младшим ребенком в больнице в Минске.

- Пока дети были одни, младший вышел на балкон, забрался на стоявший возле открытого окна столик и выпал на улицу. Скорую помощь вызвала жительница первого этажа, женщина услышала плач ребенка на улице, - прокомментировали в пресс-службе.

В СК уточняют, что мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали.

Проводится проверка, собираются характеристики на родителей. У следователей есть информация о том, что семья находится в социально-опасном положении.

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