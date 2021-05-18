На балконе залез на столик у открытого окна и выпал: 3-летний мальчик упал с четвертого этажа, он в тяжелом состоянии

Ребенок выпал из окна на балконе, когда остался один дома со старшими несовершеннолетними сестрами. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О несчастном случае, который произошел в Светлогорске с 3-летним ребенком, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном телеграм-канале.

Ребенок выпал с балкона квартиры на четвертом этаже. Это произошло во вторник, 17 мая, вечером. Известно, что дома в момент трагедии находилось трое несовершеннолетних детей: 8- и 5-летние девочки и 3-летний мальчик. Отец детей в этот момент вышел в магазин. А мама находилась с 2-летним младшим ребенком в больнице в Минске.

- Пока дети были одни, младший вышел на балкон, забрался на стоявший возле открытого окна столик и выпал на улицу. Скорую помощь вызвала жительница первого этажа, женщина услышала плач ребенка на улице, - прокомментировали в пресс-службе.

В СК уточняют, что мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали.

Проводится проверка, собираются характеристики на родителей. У следователей есть информация о том, что семья находится в социально-опасном положении.

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