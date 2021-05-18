Хоккейное руководство Латвии сказало об отношениях с Беларусью после отобранного чемпионата

Чемпионат по хоккею 2021 примет только Рига. Фото: ANDRE RINGUETTE | HHOF-IIHF IMAGES

О том, как ситуация с чемпионатом мира по хоккею 2021 года, который «отобрали» у Минска, повлияла на отношения между федерациями стран-соседок Беларуси и Латвии, сообщило ТАСС со ссылкой на хоккейное руководство прибалтийской страны.

Так, по заявлению главы Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса, это не испортило отношений хоккейных федераций обеих стран. Калвитис подчеркнул, что перенос не был решением латвийской стороны, а контакт с Белорусской федерацией не потерялся.

- Мы свои отношения не испортили - все время в контакте с белорусской стороной, - прокомментировал латвийский чиновник.

Кроме того, Калвитис заявил об отсутствии каких-либо рисков в сотрудничестве.

Напомним, первоначально чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти в Минске и Риге. Однако 18 января этого года Международная федерация хоккея лишила Беларусь права проведения первенства.

Чемпионат мира по хоккею пройдет только в Риге с 21 мая по 6 июня.

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