Главреда TUT.BY правоохранители увезли из дома после обыска

Марина Золотова заявила, что может проходить по статье 243 УК РБ. Фото: tut.by

Стало известно о том, что главного редактора TUT.BY Марину Золотову после обыска в ее квартире вывели через черный выход и увезли. Об этом проинформировал телеграм-канал медиа «TUT.BY новости».

Ресурс заявляет, что у Золотовой забрали электронную технику. В момент, когда Золотову выводили из квартиры она успела произнести, что она, директор ООО «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина и главбух компании Анжела Асад могут проходить по статье 243 Уголовного кодекса Беларуси.

Данная статья 243 УК РБ предусматривает уклонение от налогов.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, а основной домен портала заблокирован.

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