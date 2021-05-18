Главреда TUT.BY правоохранители увезли из дома после обыска

Марина Золотова заявила, что может проходить по статье 243 УК РБ. Фото: tut.by
Стало известно о том, что главного редактора TUT.BY Марину Золотову после обыска в ее квартире вывели через черный выход и увезли. Об этом проинформировал телеграм-канал медиа «TUT.BY новости».
Ресурс заявляет, что у Золотовой забрали электронную технику. В момент, когда Золотову выводили из квартиры она успела произнести, что она, директор ООО «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина и главбух компании Анжела Асад могут проходить по статье 243 Уголовного кодекса Беларуси.
Данная статья 243 УК РБ предусматривает уклонение от налогов.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, а основной домен портала заблокирован.
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