Под конвоем в больнице: у вдовы основателя Tut.by Юлии Чернявской проблемы с сердцем

Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская под конвоем в больнице Фото: с личной страницы в соцсети.

Вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера 58-летняя Юлия Чернявская находится под конвоем в приемной Городской клинической больницы №1 Минска. У нее проблемы с сердцем, сообщили днем 18 мая правозащитники. Официальных данных о статусе Чернявской пока нет.

Юлия Чернявская - белорусский ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств (она уволилась из вуза во время послевыборных протестов).

Также Юлия Чернявская известна как специалист по культурной антропологии, автор книг по культурологии, пьес, романов, повестей и стихов. Она - лауреат Национальной театральной премии, блогер, создатель литературного клуба GRAPHO. В августе 2020 года вошла в первоначальный состав Координационного совета оппозиции.

Известно, что у Юлии Чернявской есть и другие проблемы со здоровьем. А буквально накануне была годовщина смерти ее мужа.

Напомним, в офисе TUT.BY силовики, доступ к порталу ограничен: читайте последние новости Беларуси на 18 мая 2021 года.

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