Доллар дешевеет и не останавливается: курс валют в Беларуси на 18 мая

За последние девять дней доллары в Беларуси подешевели уже в восьмой раз. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Рубли России и европейская валюта на прошедших 18 мая валютных торгах прибавили в цене. А вот доллары продолжили дешеветь. Подробную информация о курсе валют в Беларуси опубликовала Белорусская валютно-фондовая биржа.

Насколько существенный рост и спад инвалют? Детально итоги очередных валютных торгов выглядят так:

- доллары «похудели» еще на 0,0019 белрубля и сейчас курс 1 «зеленого» составляет 2,5161 белорусского рубля;

- европейская валюта стала тяжелее на 0,0103 белрубля. После существенного удорожания курс евро к белорусским рубля составляет 1 к 3,0695 соответственно;

- также 0,0048 белорусского рубля прибавила в весе и российская валюта. Сейчас 100 рублей РФ по курсу равны 3,4151 белрубля.

Необходимо заметить, что доллары на валютных торгах продолжают свою «неудачную серию» с 14 марта. За последние девять дней доллары в Беларуси подешевели уже в восьмой раз.

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