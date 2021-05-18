Skoda снова использует бело-красно-белые цвета в своем Инстаграме - но позже удалила этот пост

Skoda снова начала использовать бело-красно-белые цвета в своем Инстаграме.

В официальном Интаграм-аккаунте компании Skoda появился пост, на котором в ряд стоят три автомобиля – белый, красный и белый.

- Отряд в городе, - таким комментарием сопровождается фотография. Интересно, что Skoda уже не первый раз оформляет свои посты в Инстаграм в бело-красно-белых цветах. Например, так уже было в начале февраля. Многие решили, что таким образом бренд выражает свое отношение к событиям, происходящим в последнее время в Беларуси. А может, это просто совпадение?

- Мы не комментируем политические вопросы, - рассказали «Комсомолке» представители бренда.

Позже этот пост из Инстаграма Skoda исчез.

Напомним, компания отказалась быть спонсором чемпионата мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. Так и случилось: у Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею.

А через некоторое время продукция Skoda оказалась под запретом в Беларуси: Совет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda.

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