Белстат заявил о росте реальных доходов белорусов в первом квартале 2021 года

Реальные доходы населения Беларуси в первом квартале 2021 года выросли на 2,9 процента, сообщает статистика.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Пресс-служба Белстата сообщила на официальном сайте о росте реальных денежных доходов белорусов в первом квартале 2021-го года.
В Нацстате сравнили данные за январь-март 2020-го года с данными этого года и пришли к выводу, что реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 2,9 процента.
В общем объеме денежных доходов по-прежнему лидируют зарплаты, занимая 63,8 процента. Далее по доходности следуют выплаты населению из бюджета, среди которых пенсии, пособия и т.д. - 23,6 процента, «дивиденды» от предпринимательства или другой деятельности - 7,4 процента, затем денежные ресурсы, приносимые собственностью или другими источниками доходов - 5,2 процента.
Напомним, реальными располагаемыми денежными доходами населения являются денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, также скорректированные с индексом потребительских цен на товары и услуги.
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