Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 мая 2021 года: 1179 новых случаев COVID-19 за сутки, десять смертей

За сутки в Беларуси выявлены 1 тыс. 179 новых сдучаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свежие данные по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав. Так, на 18 мая за сутки в республике выявлены 1 тыс. 179 новых сдучаев COVID-19, выписаны из больниц 992 пациента.

«Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 378 тыс. 711 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 368 тыс. 832 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – рассказали в Минздраве.

Смертность остается на прежнем уровне, за прошедшие сутки – вновь десять умерших пациентов с коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории Беларуси скончались уже 2 тыс. 721 пациент с выявленным COVID-19.

Специалисты также продолжают делать тесты. За минувшие сутки их выполнено 7 тыс. 909, а всего – 6 млн. 113 тыс. 124 теста.

Кроме того, в Минздраве сообщили о ходе вакцинации. Так, на 18 мая свыше 367, 3 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 261,7 тысяч человек прошли полный курс.

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