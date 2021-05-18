Очередную партию китайской вакцины привезли в Беларусь. Фото: МО РБ.

Как уже писала kp.by, утром 18 мая из Пекина в Минск вылетел грузовой самолет, на борту которого – гуманитарная помощь. В второй половине для самолет успешно приземлился в минском аэропорту.

- На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту – китайская вакцина от коронавируса, - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

В свою очередь в Минздраве Беларуси проинформировали, что официальные документы о передаче вакцины подписали сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и чрезвычайный и полномочный посол КНР в Беларуси посол Се Сяоюн.

Вакцину против COVID-19, которая прибыла в Минск, разработала фармкорпорация Sinopharm, уточнили в ведомстве.

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