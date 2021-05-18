В представительстве ЕС в Беларуси прокомментировали ситуацию с порталом tut.by. Фото: pixabay

Европейские дипломаты отреагировали на блокировку популярного в Беларуси портала tut.by и возбуждение уголовного дела против должностных лиц.

Заявление в поддержку tut.by опубликовано на официальной странице представительства ЕС в Facebook.

«Белорусский портал TUT.BY – флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет, его читают и ценят большинство пользователей Интернета в стране и многие за ее пределами, в том числе и дипломаты, работающие с Беларусью. Свобода СМИ должна быть обеспечена», – сказано в сообщении.

Напомним, что 18 мая в офис tut.by пришли силовики, сам портал заблокирован. Также недоступны проект help.blog.tut.by и globus.tut.by.

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