В Роттердаме сегодня пройдет первый полуфинал «Евровидения».

16 стран-участниц первого полуфинала будут бороться за 10 мест в субботнем финале. Это представители Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальтстраны указаны в порядке выступления).

Россию в этом году представляет Манижа с песней «Русская женщина».

Напомни, Беларусь в этом году в конкурсе не участвует. Для участия в конкурсе в этом году была выбрана группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя» (I'll Teach You). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«С эйджизмом, сексизмом и гомофобией на «Евровидении» делать нечего»: композитор и вокалистка Мария Эриксон – о конкурсе и белорусских участниках. Разобрали с музыкантом, вокалисткой и создательницей песен Марией Эриксон историю успехов и поражений Беларуси на конкурсе, вывели «формулу победы» - и сделали прогнозы на конкурс 2021 года

«Евровидение-2021» в студию: на кого ставить и от кого ждать сюрпризов. Дождались! Конкурс вот-вот начнется в Роттердаме. Представляем взгляд взгляд от человека, который многие годы не только наблюдает, но и работал на "Евровидении"

В представительстве ЕС в Беларуси прокомментировали ситуацию с порталом tut.by. В заявлении отмечается, что это издание – флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет

Под конвоем в больнице: у вдовы основателя Tut.by Юлии Чернявской проблемы с сердцем. Чернявская - белорусский ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии

Главреда TUT.BY правоохранители увезли из дома после обыска. В отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело

Журналиста TUT.BY Елену Толкачеву забрали на допрос в ДФР: в ее квартире прошел обыск. Корреспондент уехала с адвокатом

Не выходят на связь журналисты, которые поехали к офису TUT.BY. Корреспондент поехали к офису TUT.BY для освещения событий. Четверо перестали выходить на связь, некоторые имена появились в списках задержанных

«В материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL»: Мининформ объяснил причины блокировки домена портала TUT.BY. Сообщается, что домен заблокирован на основании уведомления из Генпрокуратуры

Домен портала TUT.BY заблокирован. Об этом сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин