Портал tut.by опубликовал список задержанных 18 мая сотрудников Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центральном офисе tut.by продолжается обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь. Об этом сообщает Telegram-канал tut.by.

Также известно, что обыск провели у главного редактора портала Марины Золотовой, она находится в ДФР.

Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.

По последней информации задержаны:

- генеральный директор Людмила Чекина

- главный бухгалтер Анжела Ассад

- заместитель бухгалтера Мария Новик

- заместитель директора Ирина Рыбалко

- директор по персоналу Надежда Адамович

- заместитель главного редактора Максим Гайко

- журналист Елена Толкачева

- инженер-программист Виталий Калиновский

- бизнес-аналитик Вадим Трусов

- начальник отдела маркетинга Анна Заяц

- начальник отдела продаж Марина Кушнеревич

- менеджер Андрей Авдеев

На 72 часа задержана редактор tut.by Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина. Ее процессуальный статус пока неизвестен. Ольга с утра была в офисе редакции, там ее и задержали.

При этом пока не ясно, где находятся журналисты, которые еще утром приехали освещать события возле офиса TUT.BY. Нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым («Белорусы и рынок») и Еленой Довнар.

Журналисты Onliner.by обратились в милицию, где им ответили, что ни в одном из минских РУВД их нет. В ДФР и СК информацией не располагают.

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