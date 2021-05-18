Портал tut.by опубликовал список задержанных 18 мая сотрудников
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В центральном офисе tut.by продолжается обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь. Об этом сообщает Telegram-канал tut.by.
Также известно, что обыск провели у главного редактора портала Марины Золотовой, она находится в ДФР.
Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.
По последней информации задержаны:
- генеральный директор Людмила Чекина
- главный бухгалтер Анжела Ассад
- заместитель бухгалтера Мария Новик
- заместитель директора Ирина Рыбалко
- директор по персоналу Надежда Адамович
- заместитель главного редактора Максим Гайко
- журналист Елена Толкачева
- инженер-программист Виталий Калиновский
- бизнес-аналитик Вадим Трусов
- начальник отдела маркетинга Анна Заяц
- начальник отдела продаж Марина Кушнеревич
- менеджер Андрей Авдеев
На 72 часа задержана редактор tut.by Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина. Ее процессуальный статус пока неизвестен. Ольга с утра была в офисе редакции, там ее и задержали.
При этом пока не ясно, где находятся журналисты, которые еще утром приехали освещать события возле офиса TUT.BY. Нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым («Белорусы и рынок») и Еленой Довнар.
Журналисты Onliner.by обратились в милицию, где им ответили, что ни в одном из минских РУВД их нет. В ДФР и СК информацией не располагают.
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