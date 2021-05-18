Специалисты рассказали об опасности «черной плесени», которая развивается на фоне коронавируса

«Черная плесень», или мукормикоз – это не отдельное заболевание, оно развивается на фоне ослабленного иммунитета, в том числе у заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Черная плесень», или мукормикоз – это не отдельное заболевание, оно развивается на фоне ослабленного иммунитета, в том числе у заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее такие случаи впервые были выявлены в России, в Беларуси о них пока неизвестно.

«"Черная плесень" это повсеместно (практически во всех странах) распространенный микоз, сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды. Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», – уточнили в Роспотребнадзоре.

При этом у некоторых заразившихся COVID-19 развивается это опасное заболевание. Грибок поражает слизистую оболочку носа, глаза, легкие человека и иногда мозг. В основном известно о таких случаях в странах Юго-Восточной Азии. Очень серьезная ситуация в этом плане и в Индии. Там в свирепствует вторая волна коронавируса, а также зафиксирован резкий рост случаев редкой "черного грибка" среди тех, кто пережил COVID-19 или еще болеет им.

«Концентрация спор "черной плесени" в Индии за счет огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом», — пояснили в пресс-службе.

Читайте также:

Очередную партию китайской вакцины привезли в Беларусь

Это гуманитарная помощь от Китая (подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 мая 2021 года: 1179 новых случаев COVID-19 за сутки, десять смертей

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 мая 2021 года (подробности).

Ученые рассказали, насколько велик риск заразиться COVID-19 на приеме у стоматолога

Дантиста можно посещать спокойно, считают американские исследователи (подроности).