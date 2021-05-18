Главный редактор TUT.BY Марина Золотова, ее заместитель Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева – в ИВС на Окрестина.

В центральном офисе tut.by продолжается обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь. Также известно, что обыск провели у главного редактора портала Марины Золотовой, она находится в ДФР. Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей. По последней информации задержаны как минимум 12 сотрудников «Тутбай Медиа».

Cо слов мужа главного редактора TUT.BY Марины Золотовой, адвоката к ней не пустили, потому что сегодня не будет следственных действий. Насколько понял ее муж, она в статусе подозреваемой. Золотовой сказали, что ее отвезут на Окрестина, сообщает TUT.BY.

Журналист TUT.BY Елена Толкачева доставлена в ИВС на Окрестина. Как и Ольга Лойко, она задержана на 72 часа.

Также стало известно, что на 72 часа задержана заместитель главного редактора TUT.BY Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина. Ее процессуальный статус пока неизвестен. Ольга с утра была в офисе редакции, там ее и задержали.

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