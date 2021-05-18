Глава провластного союза журналистов Кривошеев думает, как «оказать помощь» сотрудникам tut.by. Фото bsj.by

Председатель правления провластного союза журналистов Андрей Кривошеев 18 мая прокомментировал ситуацию с порталом tut.by, в офис которого пришли силовики, а доступ к сайту заблокировали.

– Часть наших коллег, к сожалению, пользуясь непрозрачным и незаконным финансированием, используя лазейки в белорусском законодательстве, используя тот факт, что у нас в законодательстве до сих пор нет статей, аналогичных американскому праву, закона об иностранных агентах, по сути работает против государственных и национальных интересов, – сказал Кривошеев, сообщает Telegram-канал ОНТ.

По словам Кривошеева, он думает, как помочь сотрудникам портала, но не всем.

– Мне жаль, что такой большой коллектив столкнулся с такими серьезными неприятностями. Сейчас Белорусскому союзу журналистов предстоит подумать, как оказать помощь тем сотрудникам портала, которые отвечают этическим и профессиональным стандартам, чтобы помочь им с трудоустройством – заявил он.

Добавим, что пока задержаны 13 сотрудников tut.by.

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На 72 часа задержана редактор Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина (подробности).

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В заявлении отмечается, что это издание – флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет (подробности).