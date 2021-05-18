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Общество18 мая 2021 20:10

Глава провластного союза журналистов Кривошеев думает, как «оказать помощь» сотрудникам tut.by

В офис портала 18 мая пришли силовики, были проведены обыски у некоторых сотрудников, их задержали
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Глава провластного союза журналистов Кривошеев думает, как «оказать помощь» сотрудникам tut.by. Фото bsj.by

Глава провластного союза журналистов Кривошеев думает, как «оказать помощь» сотрудникам tut.by. Фото bsj.by

Председатель правления провластного союза журналистов Андрей Кривошеев 18 мая прокомментировал ситуацию с порталом tut.by, в офис которого пришли силовики, а доступ к сайту заблокировали.

– Часть наших коллег, к сожалению, пользуясь непрозрачным и незаконным финансированием, используя лазейки в белорусском законодательстве, используя тот факт, что у нас в законодательстве до сих пор нет статей, аналогичных американскому праву, закона об иностранных агентах, по сути работает против государственных и национальных интересов, – сказал Кривошеев, сообщает Telegram-канал ОНТ.

По словам Кривошеева, он думает, как помочь сотрудникам портала, но не всем.

– Мне жаль, что такой большой коллектив столкнулся с такими серьезными неприятностями. Сейчас Белорусскому союзу журналистов предстоит подумать, как оказать помощь тем сотрудникам портала, которые отвечают этическим и профессиональным стандартам, чтобы помочь им с трудоустройством – заявил он.

Добавим, что пока задержаны 13 сотрудников tut.by.

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На 72 часа задержана редактор Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина (подробности).

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В заявлении отмечается, что это издание – флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет (подробности).