В посольстве США отреагировали на ситуацию вокруг портала tut.by

Американские дипломаты назвали блокировку сайта tut.by попыткой «искоренить независимое мышление». Фото: pixabay

Соединенные Штаты Америки осуждают «неослабевающее преследование» в Беларуси независимого портала tut.by, его журналистов и сотрудников. Об этом говорится в заявлении посольства США, опубликованном на его официальном сайте.

Американские дипломаты считают, что обыски в офисах tut.by, а также в домах сотрудников, проведены «под фиктивным предлогом расследования налогового мошенничества» и «являются последними в серии карательных мер, направленных против средства массовой информации, чьим главным «преступлением» является объективное освещение мирных протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года и ответных насильственных и жестоких действий режима».

Кроме того, в посольстве напомнили, что власти лишили tut.by правового статуса СМИ, а журналистов портала штрафовали и заключали в тюрьму.

Дипломаты назвали блокировку сайта tut.by попыткой «искоренить независимое мышление».

«Сегодня власти заблокировали веб-сайт tut.by и похоже, намерены парализовать его работу, обвинив в нарушениях налогового законодательства. Эти попытки искоренить независимое мышление – в духе худших событий прошлого века. Беларусь взяла на себя международные обязательства уважать права человека и основные свободы, и Соединенные Штаты ожидают, что Беларусь будет соблюдать эти обязательства», – отмечается в заявлении американской дипмиссии.

В посольстве добавили, что Соединенные Штаты вновь призывают положить конец репрессиям против независимых СМИ, мирных протестующих, правозащитников и гражданского общества и продолжают призывать к привлечению к ответственности всех, кто совершил злоупотребления.

«Соединенные Штаты выступают в поддержку суверенной и независимой Беларуси, соблюдающей международные обязательства по защите прав человека», – сказано в заявлении.

Напомним, что 18 мая в офис tut.by пришли силовики, были задержаны несколько сотрудников.

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В заявлении отмечается, что это издание – флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет (подробности).

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