В Калининграде нашли 150 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет

Калининградские таможенники обнаружили большую партию нелегальных сигарет на территории грузового склада, расположенного в поселке Храброво, сообщила пресс-служба региональной таможни.

- В ходе таможенного контроля на складе были обнаружены табачные изделия различных наименований без акцизных марок РФ. Также на пачках сигарет не было знака обращения на территории ЕАЭС (в виде ЕАС), маркировки средствами идентификации, которые в соответствии с законодательством РФ должны наноситься на товары, ввозимые в страну, - говорится в пресс-релизе.

Таможня установила, что страна происхождения сигарет - Беларусь. Общее количество составило 302 короба или 150 950 пачек. По результатам проверочных мероприятий товар изъят. Проводится разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главный редактор TUT.BY Марина Золотова, ее заместитель Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева – в ИВС на Окрестина. Алену Довнар отпустили

Портал tut.by опубликовал список задержанных 18 мая сотрудников. На 72 часа задержана редактор Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина

В представительстве ЕС в Беларуси прокомментировали ситуацию с порталом tut.by. В заявлении отмечается, что это издание – флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет

Под конвоем в больнице: у вдовы основателя Tut.by Юлии Чернявской проблемы с сердцем. Чернявская - белорусский ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии

Главреда TUT.BY правоохранители увезли из дома после обыска. В отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело

Журналиста TUT.BY Елену Толкачеву забрали на допрос в ДФР: в ее квартире прошел обыск. Корреспондент уехала с адвокатом

Не выходят на связь журналисты, которые поехали к офису TUT.BY. Корреспондент поехали к офису TUT.BY для освещения событий. Четверо перестали выходить на связь, некоторые имена появились в списках задержанных

«В материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL»: Мининформ объяснил причины блокировки домена портала TUT.BY. Сообщается, что домен заблокирован на основании уведомления из Генпрокуратуры

Домен портала TUT.BY заблокирован. Об этом сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин