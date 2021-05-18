Вдову основателя tut.by Юлию Чернявскую выписали из больницы, но домой она не вернулась

Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская выписана из больницы. Фото: с личной страницы в соцсети.

Вдова основателя портала tut.by Юрия Зиссера 58-летняя Юлия Чернявская выписана из больницы, куда ее доставили 18 мая. Об этом сообщила ее дочь Евгения на своей странице в Facebook.

При этом, по ее словам, Чернявская до сих пор еще не вернулась домой.

Напомним, что утром во вторник волонтеры сообщили, что Юлия Чернявская находится под конвоем в приемной Городской клинической больницы №1 Минска. У нее проблемы с сердцем.

18 мая в офис портала tut.by пришли силовики, у сотрудников были проведены обыски, несколько человек были задержаны.

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